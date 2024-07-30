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Haberler Muğla Bodrum’da yangın! Vatandaşlar otomobili kurtarmak için seferber oldu

Bodrum’da yangın! Vatandaşlar otomobili kurtarmak için seferber oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk yangını çıktı. Vatandaşlar alevlerin sıçramaması için yol kenarında park halindeki bir otomobili elbirliğiyle kenara çekti. Alevler 1 saatte havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Bodrum’da yangın! Vatandaşlar otomobili kurtarmak için seferber oldu

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gümbet Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar kovalar ve bahçe hortumuyla söndürme çalışmalarına destek verirken, rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter de katıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle yol kenarına kadar ilerlerken, bölgede bulunan bir otomobile yangının sıçramaması için vatandaşlar büyük çaba sarf etti, el birliğiyle otomobil çekilerek alevlerden uzaklaştırıldı.

Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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