Marmaris’te halkın plaja erişimi kilit altında...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Denizler Halkındır" projesi doğrultusunda 28 kıyı kentinin valileri ile toplantı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı bu toplantıda, valilere kaçak yapıların yıkılması ve plaja erişimi engelleyen yapılara karşı bir ihbar hattı kurulması talimatı verildi. Ancak, Marmaris'te yapılanların bu projeye uyulmadığını gösteriyor

Siteler-Turban girişi ile Pamucak sahili arasında yer alan 3 km'lik yürüyüş yolu tamamen demir korkuluklarla kapatılarak giriş kapılarına kilit vurulması dikkat çekti.

Özellikle Turban'daki bir otelin iskelesine demir kapı yaparak kilit vurması, sahil işgalinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Yaşanan bu kıyı işgali, Marmaris'in doğal güzelliklerini ve halkın denizden yararlanma hakkını tehdit ediyor. Ancak, vatandaş ile turistlerin bu duruma tepkisi, plajların toplum için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Yetkililerin, plajlara erişim konusunu acilen ele alması ve uygulamaların sıkı şekilde denetlenmesi gerekiyor.