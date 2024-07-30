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Marmaris'te halkın plaja erişimi kilit altında...

Marmaris'in Turban ile Pamucak mevkiindeki sahil yürüyüş yolu, demir korkuluklarla kapatılarak kilitlendi. Kıyı işgali, vatandaş ve turistler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

VURAL EFECİK
Marmaris’te halkın plaja erişimi kilit altında...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Denizler Halkındır" projesi doğrultusunda 28 kıyı kentinin valileri ile toplantı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı bu toplantıda, valilere kaçak yapıların yıkılması ve plaja erişimi engelleyen yapılara karşı bir ihbar hattı kurulması talimatı verildi. Ancak, Marmaris'te yapılanların bu projeye uyulmadığını gösteriyor

Siteler-Turban girişi ile Pamucak sahili arasında yer alan 3 km'lik yürüyüş yolu tamamen demir korkuluklarla kapatılarak giriş kapılarına kilit vurulması dikkat çekti.

Özellikle Turban'daki bir otelin iskelesine demir kapı yaparak kilit vurması, sahil işgalinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Yaşanan bu kıyı işgali, Marmaris'in doğal güzelliklerini ve halkın denizden yararlanma hakkını tehdit ediyor. Ancak, vatandaş ile turistlerin bu duruma tepkisi, plajların toplum için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Yetkililerin, plajlara erişim konusunu acilen ele alması ve uygulamaların sıkı şekilde denetlenmesi gerekiyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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