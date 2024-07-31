Marmaris’te çocuk çalıştıran 5 şüpheli tutuklandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından uzun süren kapsamlı takip ve çalışmalarda; yaşı küçük çocukların ve zorla çalışmalarını sağlayan şüpheli şahısların kaldıkları adresler önceden tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alınması sonrası belirlenen adreslerde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda; taç sattırılan yaşı küçük 13 mağdur çocuk muhafaza altına alınırken, 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Eş zamanlı olarak arama yapılan adreslerde; kırmızı reçeteli 53 adet Galara 300 mg ibareli uyuşturucu nitelikli olarak değerlendirilen hap, taç satışı esnasında iletişim amaçlı kullanılan 1 adet ışıklı lazer cihazı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 404 TL, 210 pound, 50 Euro ve 42 dolar, plastik tel üzerine çiçek desenleri ile sarılı sokakta yaşı küçük çocuklara sattırılan çok sayıda taç, siyah poşet içerisinde faturasız ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 12 adet farklı marka modellerde şarjlı tıraş makinesi, 29 adet farklı marka modellerde faturasız ve gümrük kaçağı olarak değerlendirilen elektronik kablosuz kulaklık, plastik tel üzerine çiçek desenleri ile sarılı sokakta yaşı küçük çocuklara sattırılan çok sayıda taç muhafaza altına alındı.

Yaşı küçük mağdurlar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'İnsan Ticareti' suçundan tutuklandı. Bir şahıs ise Marmaris'e giriş yasağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.