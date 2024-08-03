  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla

Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşini silahla bacağından vurdu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini bacağından vurdu.

İHA
Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşini silahla bacağından vurdu

Muğla'da Dalyan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.A., kardeşi Şahin A. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.A., yanındaki silahla kardeşini bacağından vurdu. Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden H.A., silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Şahin A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kardeşini vurup kaçan H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA