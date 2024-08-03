  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan'a gitmek için bekleyen Mısır uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

DHA
Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Kızlan Mahallesi'nin Gebekum mevkisinde 1 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında 35 AYY 986 plakalı araç ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a gitmek için fiber karinalı şişme lastik botta bekleyen Mısır uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. Bölgede yapılan aramada, göçmen kaçakçısı organizatörü olduğunu itiraf eden Devran Karaoğlan (29) ile Murat Sulu (32) gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 35 AYY 986 plakalı araç ise Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolünde durduruldu. Araçtaki Adnan Yerlikaya (61), Hasan Gökbel (42), Cihan Sulu (32) ve Cem Gökbel (38) de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanırken, 20 kaçak göçmen ise Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA