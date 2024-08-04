Bodrum’da zehir tacirlerine baskın

Muğla'da Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler belirlenen 6 noktaya başta narkotik köpekleri olmak üzere Özel Harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda ekipler, tespit edilen adreslerde geniş çaplı arama yaptı. Aramalarda 7 kilogram uyuşturucu madde skunk, 655 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 171 bin Türk lirası, 1500 dolar ve 600 Euro ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında 171 bin TL, 1500 dolar ve 600 Euro para ele geçirildi.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE GELDİ

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen "Narkoçelik- 30" operasyonlarında da İran'dan Türkiye'ye nakledilen 1 ton 549 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu trafiğiyle mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin Yalova'daki ayrıştırma ve çoğaltım merkezi olarak kullanılan çiftlik evine yerleştirilerek uyarıcı madde üretimine başlandığının tespit edildiğini ifade etti.

PANSİYON ODASINDA ARAMA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de ekipler tarafından kaldığı pansiyon odasında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, kadın şahıs gözaltına alına alındı. Edinilen bilgiye göre ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsın kaldığı pansiyon odasına operasyon düzenlendi. Aramalarda; 53 gram eroin, 14 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli şahıs M.Y. gözaltına alındı.