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Haberler Muğla

Muğla'da kaçak içki operasyonu: 26 bin 699 şişe ele geçirildi

Muğla'da kaçak içkiye karşı yapılan çalışmalar sürüyor. Fethiye'de bir işletmeye yapılan operasyonda ekipler tarafından 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İHA
Muğla’da kaçak içki operasyonu: 26 bin 699 şişe ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri bir işletmeye düzenledikleri operasyonda 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirdi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbarı çalışmalar neticesinde, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen işletmeye yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, işletmede farklı marka ve çeşitlerde toplam 26 bin 699 adet alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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