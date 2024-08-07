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Haberler Muğla

Aydın'da hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

Aydın Efeler'de orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Terziler ve Eğrikavak mahalleleri arasındaki yangına, itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA
Aydın’da hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Efeler ilçesine bağlı Terziler ve Eğrikavak mahalleleri arasında kalan Tuğba mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Özellikle havadan yapılan sortilerle alevler büyümeden yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekiplerinin soğutma çalışmalarınısürdürüyor.

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