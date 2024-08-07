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Haberler Muğla

Muğla’da Pitbull dehşeti

Başıboş köpek saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Son saldırı haberi Muğla'nın Ortaca ilçesinden geldi. Sahipsiz Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Gökhan Osman Döner’in tedavisi sürüyor.

ÖMER KUNDAKÇI
Muğla’da Pitbull dehşeti
MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde ailesiyle birlikte yolda yürüyen 7 yaşındaki çocuk, başıboş Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kolları, bacakları ve sırtından ağır yaralanan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Serpil- Reşat Döner çifti, çocukları Gökhan Osman Döner ile markete gitmek için Yerbelen mahallesindeki evlerinden çıktı. Yolda yürüyen aile, yediemin deposu olarak kullanılan işyerinde duran başıboş Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. 7 yaşındaki Gökhan Osman, köpeğin ağzından güçlükle kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili işyerinde çalışan bir kişi gözaltına alınırken, Pitbull görevlilerce barınağa götürüldü. Anne Serpil Döner, saldırgan köpekleri savunanlara sitem ederek, başıboş köpek sorununun son bulmasını istedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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