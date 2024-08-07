Muğla’da Pitbull dehşeti

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde ailesiyle birlikte yolda yürüyen 7 yaşındaki çocuk, başıboş Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kolları, bacakları ve sırtından ağır yaralanan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Serpil- Reşat Döner çifti, çocukları Gökhan Osman Döner ile markete gitmek için Yerbelen mahallesindeki evlerinden çıktı. Yolda yürüyen aile, yediemin deposu olarak kullanılan işyerinde duran başıboş Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. 7 yaşındaki Gökhan Osman, köpeğin ağzından güçlükle kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili işyerinde çalışan bir kişi gözaltına alınırken, Pitbull görevlilerce barınağa götürüldü. Anne Serpil Döner, saldırgan köpekleri savunanlara sitem ederek, başıboş köpek sorununun son bulmasını istedi.