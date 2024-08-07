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Haberler Muğla

Yatağan'da gladyatörler şehri! Dünyanın en büyüğü

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin 500 yıl öncesine dayanan tarihiyle dikkat çekiyor. Helenistik dönem öncesinde Karyalıların toplandığı bu antik kent, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia, 'Gladyatörler Şehri' olarak biliniyor

DHA
Yatağan’da gladyatörler şehri! Dünyanın en büyüğü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 bin 500 yıl önce kurulan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi.

Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kenti olarak gösterilen antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor.

Stratonikeia'daki en eski buluntular, 3 bin 500 yıl öncesine dayanıyor. Kent, geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' olarak da biliniyor.

Stratonikeia, antik döneme ait gymnasium, bouleuterion, tiyatro, kent kapısı ve çeşme gibi anıtsal yapılarının yanında, köy meydanı, Beylikler Dönemi Hamamı, Şaban Ağa Camisi, Osmanlı Çeşmesi ve ağa evleri gibi Türk mimarisi açısından önemli örneklere sahip.

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