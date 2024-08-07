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Haberler Muğla

Yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülmüştü! 2 aylık yaşam savaşını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda yemek yapan 51 yaşındaki kadın, üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralandı. Talihsiz kadın hastanede 2 ay süren yaşam savaşını kaybetti.

DHA
Yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülmüştü! 2 aylık yaşam savaşını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde oturan 1 çocuk annesi Asu Doğuş, geçen 5 Haziran'da evde yemek yaparken üzerine fritöz devrildi. Kızgın yağ ile ağır yaralanan Doğuş, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğuş, buradaki ilk müdahale sonrası Antalya Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Asu Doğuş, yaralarının enfeksiyon kapması sonucu dün hayatını kaybetti. Doğuş'un cenazesi, bugün öğlen Fethiye Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından Taşyaka Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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