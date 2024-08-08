Festivalin itibarı, halk sağlığından önemliymiş!

Ortaca'da 20 bin kişinin katılımıyla 21-25 Ağustos'ta düzenlenecek Zeytinli Rock Festivali'nin yapılacağı, CHP'li Ortaca Belediyesi'nin işlettiği Sarıgerme Halk Plajı için sudaki kirlilik oranının gizli tutulduğu ortaya çıktı. Turizmci meclis üyesi Yağmur'un, "Suyun kirliliği festivale gölge düşürür. Festivalin itibarı var. Festival bitene kadar haber yapmayalım, gerek yok" açıklaması 'Pes artık' dedirtti.

Muğla Ortaca Belediyesi Meclis Üyesi Turizmci Ali Mürşit Yağmur

Son iki yıldır mavi bayrak verilmeyen plajda, kirlilikle ilgili herhangi bir uyarı levhasının da bulunmadığı görüldü. Sarıgerme Halk Plajı'nda "Güvenilirlik, çevreci, doğaya saygılı ve yüzme suyu kalitesi" gibi 33 kriterin uluslararası sembolü mavi bayrak gönderden indirildi. Buna neden olan plaj yakınındaki Sarısu deresine iki arıtma tesisinin atık su drenajı, tekneler, zirai ve evsel atıkların yoğunluğu olduğu iddia edildi.

Plaj yakınındaki Sarısu deresine iki arıtma tesisinin atık suları akıyor.

Kirliliğin göstergesi bazı bitki türleri de dereden akarak halkın yüzdüğü plajda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Mavi Bayrak, kuruluşlar tarafından değerlendirmeler sonucunda 33 kriteri yerine getiren kuruluşa 1 yıllık süreyle veriliyor. Sarıgerme halk plajına Temmuz 2022'de 1 yıllığına mavi bayrak verildi. Plaj için 2023'te mavi bayrak başvurusu yapılamadı. Dalyan'da işletmecilik yapan Ali Mürşit Yağmur'un sosyal medyadan İztuzu plajı, Dalyan kanalı, Kargıcak koylarını paylaştığı, Sarıgerme plajından paylaşım yapmadığı da dikkat çekti.