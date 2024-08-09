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Haberler Muğla

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın ait 5 uçak, 7 helikopter, 2 iş makinesi, 15 arazöz ve 68 personelin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

DHA
Muğla’da orman yangını

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 2 iş makinesi, 15 arazöz ve 68 personelin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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