Bodrum’da inşaat yasağına uymayan firmalara ceza yağdı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki denetimlerde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına uymadığı belirlenen 393 firmaya, belediye ekipleri tarafından toplam 806 bin 436 lira ceza kesildi.

Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'da, 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasakları başladı. Bu kapsamda, yarımada genelinde Bodrum Belediyesi ekipleri inşaat yasaklarına uymayan firmalara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler tarafından, yasak kapsamında 1685 şikayet değerlendirilirken, 393 firmaya, Kabahatler Kanunu gereği, toplam 806 bin 436 lira cezai işlem uygulandı. Ekiplerin yarımada genelinde denetimlerini 15 Ekim'e kadar sürdüreceği belirtildi.