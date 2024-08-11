Bodrum susuz kaldı

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm ilçesi Bodrum'da barajların kuruması ile birlikte uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. İlçe halkı 1 aya yakın zamandır suların olmadığını belirtirken belediye tankerle su dağıtımına başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bazı bölgelerde yaşanan su kesintileri nedeniyle yaşayanlar mağdur oldu. Tankerle su kesintisi yaşanan bölgelerde su dağıtımı yapıldı. Çareyi evlerindeki depoları doldurmakta bulan mahalleli ise sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

20 GÜNDÜR SU YOK

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da kente su sağlayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 12'ye düştü, barajın ölü hacme düşmesi nedeniyle barajdan su alımı sona erdi. Yarımadaya su sağlayan bir diğer baraj olan Geyik Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 36'lardan yüzde 31'e geriledi. Su deposuyla ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyen Ali Tarı, "20 günden fazla su yok. Bulunduğumuz bölgede 15 haneye su geliyor ancak buraya çıkmıyor. Bu suyu içmek için kullanmıyoruz. Bulaşık, çamaşır ve banyo için kullanıyoruz" dedi.