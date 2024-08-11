Dövizci vurgunundan saadet zinciri çıktı

Marmaris'te dövizci vurgunu haberinin ardından şok detaylar ortaya çıktı. Saadet zinciri kurduğu öğrenilen şüpheli Ahmet Turan Şahin'in, yüksek faiz vaadiyle milyonlarca doların üstüne yattığı iddia edildi. Vurgunun yapıldığı döviz şirketini, 3 yıl önce Marmaris'te bir doktorun aldığı öğrenildi. Çok sayıda mağdurun olduğu vurgunda, şüpheli A.T.Ş.'nin borcu ödemek için tefecilerden para aldığı kaydedildi. Aniden ortadan kaybolan dövizci Ahmet Turan Şahin'in ise soluğu Yunanistan'da aldığı öğrenildi. Çok sayıda mağdurun olduğu olayda A.T.Ş. hakkında savcılığa şikayette bulunuldu.

ŞÜPHELİDEN AÇIKLAMA

Kendisi hakkında çıkan haberin ardından avukatı aracılığı ile açıklama yapan Ahmet Turan Şahin kendisinin de zor durumda kaldığını söyledi. yüksek faizle tefecilerden para aldığını bunu ödemekte zorlandığını ve bu yüzden tefecilerden kaçtığını belirtti. Öte yandan Dövizci Şahin yurt dışında olmadığını mağdurların paralarını en kısa zamanda ödeyeceğini ifade etti. Kendisinin tefecilerden koktuğu için saklandığını söyleyen Şahin "Beni Marmaris'te herkes tanır bir yere kaçmadım. Tefeciler peşimde tehdit ettikleri için saklanıyorum. Bir süre sonra geleceğim ve Yatırımlarıyla Mağdur duruma düşenlerin paralarını ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.