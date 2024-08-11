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Haberler Muğla

Muğla'da minibüs şarampole yuvarlandı:7 yaralı

Muğla-Milas Karayolu'nda öğlen saatlerinde hakimiyetini kaybeden minibüs şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Muğla’da minibüs şarampole yuvarlandı:7 yaralı

Muğla-Milas Karayolu'nda hakimiyeti kaybolan araç, şarampole yuvalanırken, araç içerisindeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla-Milas Karayolu Korucuk mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yatağan istikametinde seyir halinde olan 29 KA 960 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybolarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 7 kişi kazada hafif şekilde yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şans eseri kazayı hafif bir şekilde atlatan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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