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Haberler Muğla

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iş yerinde silahlı saldırı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iş yerinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. F.Y. isimli şahıs, çalışma arkadaşı M.K.’yı silahla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İHA
Muğla’nın Ortaca ilçesinde iş yerinde silahlı saldırı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen F.Y. ve M.K. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Beşköprü Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma sırasında F.Y., M.K.'yi silahla göğsünden vurdu. M.K. ağır yaralı olarak yere yığılırken, F.Y. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, M.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Polis, olay yerinden kaçan şüpheli F.Y.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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