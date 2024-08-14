Ölüdeniz’deki çadırlar kaldırıldı!

Türk turizminin en önemli merkezlerinden birisi olan Fethiye'nin incisi Ölüdeniz'de izinsiz kurulan çadırlara Fethiye Belediyesi'nce müdahale edildi.

Ölüdeniz Belcekız Plajı'nda çevre kirliliği yapan, çevreye kötü koku yayan, görüntü kirliliğine sebebiyet veren çadırlar, Fethiye Belediyesi zabıta ekiplerince kaldırıldı. Her yıl onbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ölüdeniz'de, Fethiye Belediyesi timleri ile jandarma kolluk kuvvetleri sahillerde müştereken çalışmaya devam ediyor.

Ekipler tüm uyarılara ve yaptırımlara rağmen, kontrolsüz biçimde çadır kurmayı sürdüren kampçılar için denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde kampçılara konuyla ilgili yasal düzenlemeler hatırlatıldı ve ardından çadırların kaldırılması istendi. Bölgede, Fethiye Belediyesi ekipleri ile jandarma kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla 30'dan fazla çadır kaldırıldı.