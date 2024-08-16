Manchester City’nin sahibi ve Bill Gates’in milyon dolarlık yatları Bodrum’da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'a ait, 500 milyon pound değerindeki 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Bodrum Yalıçiftlik açıklarına demirledi. Aynı bölgede, teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 200 milyon dolar değerindeki 107 metre uzunluğundaki "Mar" isimli yatı da görüldü.

Cayman Adaları bayraklı "Blue" yatında, 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor. İki helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu ve jakuzi gibi lüks imkanların bulunduğu yat, dünyanın en büyük beşinci yatı olarak dikkat çekiyor. Bodrum'a demirleyen yatın sahibi Şeyh Mansur'un yatta olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

Öte yandan, Bill Gates'in lüks yatı "Mar" da Bodrum'a gelerek "Blue" yatının hemen yanına demir attı. Alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, 16 misafir kapasiteli olup, 34 mürettebat tarafından yönetiliyor. 1.8 milyon avro haftalık kiralama ücretiyle dikkat çeken "Mar" yatında da kimin ya da kimlerin bulunduğu açıklanmadı. Bodrum'da bir süre demirli kalan yatlar, daha sonra Marmaris koylarına doğru hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin bölgede devriye gezdiği görüldü.