Meteoroloji’den Ege’nin o iline uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın...

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla'nın iç kesimlerinde 18 Ağustos'tan itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üstünde seyredeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "son meteorolojik değerlendirmelere göre, kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, 18.08.2024 Pazar gününden itibaren, sahilde mevsim normallerinde, iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklığın 36-38 aralıklarında olması tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.