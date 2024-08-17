Manisa’daki yangın 4. gününde! Muğla’da da canla başla mücadele ediliyor

Son dakika yangın haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.

ÇOBAN VE ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yangını çoban M.A.'nın çıkardığını belirledi. Gözaltına alınan M.A., polisteki ifadesinde, "Besi çiftliği sahibi B.Ö., koyunlara otlayacak yer açmam için çalılıkları tutuşturmamı istedi. Çakmakla çalılıkları tutuşturmam sonucu yangın çıktı" dedi. M.A.'nın ifadesinin ardından B.Ö. de gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle iki köyün boşaltıldığını söyledi.

Muğla'nın farklı bölgelerinde bugün beş yangının çıktığını ifade eden Akbıyık, "Bugün bizim beşinci yangınımız. İki yangınımız çok büyük. Bunlardan birisi Aydın Bozdoğan'dan başladı. Kavaklıdere ilçe sınırlarımıza kadar geldi ve şu an devam ediyor. Beçin bölgesinde geniş bir bölgede saat 17.30 civarı başladı. Tüm ekipler seferber oldu. İnşallah önünü almaya çalışıyoruz. Büyük oranda kolayladık." dedi.

"KAVAKLIDERE'DE DE BÜYÜK MÜCADELE VAR"

Yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Yangına 260 personel, 63 araç ve 20'nin üzerinde iş makinesiyle müdahalemiz devam ediyor. Orman Müdürlüğümüzün ve Jandarma Komutanlığımızın 3 helikopteri yangına müdahale etti. Kavaklıdere'de büyük mücadele var. İnşallah oranın da en kısa zamanda kontrol altına alınmasını diliyoruz. Beçin'de iki köyümüzü boşalttık. Boşalttığımız yerler çok kalabalık değil 30 haneye yakın. Yangın geniş bir alanda etkili. Helikopterler akşam geç saate kadar müdahale etti. Havalar çok kurak, yangının çıkışıyla ilgili her ihtimal değerlendiriliyor. Helikopter müdahalesi devam edecek. İnşallah sabaha kalmaz diye umut ediyoruz."

MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5'e, helikopter sayısı 13'e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.

DÜN 2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI

Önceki gün, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

KARAYAKUP MAHALLESİ YANDI

Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün içinde söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi.

YANGIN SALİHLİ İLÇESİNE ULAŞTI

Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında dün 3'üncü gününde de müdahale sürdü. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi'nde ise bazı evler alevlere teslim olarak tamamen yandı.

VALİ ÜNLÜ YANGIN BÖLGESİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü yangın bölgesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'dan son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Öte yandan yangın bölgesine yakın olan Gölmarmara ilçesinin Yunuslar ve Çamköy mahallelerinin de tedbir amacıyla boşaltılacağı bildirildi.

Yangınla mücadelede bugün 4'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin müdahalesi başladı. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde devam eden yangınlara müdahale 7 uçak, 18 helikopter, 61 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 7 adet ilk müdahale yer ekibi, 50 teknik eleman olmak üzere 500 personel ile devam ediyor.