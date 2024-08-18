Muğla’daki yangınlar nedeniyle Yatağan-Çine yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Muğla Valiliğinin X hesabından, "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur." paylaşımında bulunuldu.

Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'te eş zamanlı yangın çıkmıştı.

Ekipler, yangınların kontrol altına alınması için müdahalesini sürdürüyor.

Her iki yangının hızla yayılmasını önlemek için bölgede büyük bir seferberlik başlatıldı. Yangınlara 10 helikopter ve 10 uçakla havadan, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer ve toplam 294 personelle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için büyük bir çaba sarf ederken, bölgedeki vatandaşlar da yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplere destek veriyor.

ARI KOVANLARI YANDI

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Her iki ilçedeki yangınlara toplam 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz 14 su tankeri, 5 dozer ve 294 personel müdahale ediyor. Alevleri sıçradığı Yatağan'ın Yava Mahallesi'ndeki içi arı dolu 30 kovan da zarar gördü.

İKİ MAHALLENİN BOŞALTILMASI İSTENDİ

Öte yandan Yatağan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, alevlerin ilerlediği Nebiköy ve Kafaca mahallerinin tedbir amacıyla boşaltılmasının istendiği bildirildi.