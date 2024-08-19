  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla

Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde dün öğle saatlerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

HABER MERKEZİ AA
Muğla’daki orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altında alındı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da meydana gelen orman yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugün Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen Yatağan'da 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesi'nde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir. Datça'da ise Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA