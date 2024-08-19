Muğla’daki yangınlarda son durum ne?

Muğla Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altında alındı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da meydana gelen orman yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugün Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen Yatağan'da 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesi'nde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir. Datça'da ise Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır.