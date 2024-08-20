Muğla’da alevlerden kurtulan kaplumbağayı gazeteciler serinletti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangınından kurtulan bir kaplumbağa, bölgede görev yapan gazetecilere sığındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınından geriye acı tablo kalırken, yangında bitki örtüsünün yanı sıra pek çok yaban hayvanı da zarar gördü. Orman yangınında alevlerden kaçmak için toprağın altına saklanan çok sayıda yaban hayvanı ise bölgeye gelen gönüllü hayvanseverler ve kurumların ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangından kurtulan bir kaplumbağa ise adeta bölgede görev yapan gazetecilere sığındı. Kaplumbağayı fark eden gazeteciler önce hayvanı serinletti daha sonra ona su içirdi. Kaplumbağa ile ilgilenen gazeteciler, yol kenarına taşıdıkları hayvanın kurtarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Can Dostları' ekiplerine bilgi verdi. Yol üzerindeki ayak izlerinden birçok kez dolandığı ve yuvasını aradığı tahmin edilen kaplumbağanın, ekipler tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.