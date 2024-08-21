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Haberler Muğla

Ormanı yakan arıcı aile tutuklandı

OSMAN AKÇA
Ormanı yakan arıcı aile tutuklandı

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan arıcı baba 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş. adliyeye sevk edildi. Arıcı baba oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yatağan'da meydana gelen yangında yangının çıkış yerinde inceleme yapan uzman ekipler ve jandarma yangının bir arı konaklama yerinden başladığını tespit etmişti. Yüzlerce dönüm alanın yanmasına neden olan yangının bölgede arıcılık yapan M.Ş. ile oğlu İ.Ş.'nin arı körüğünde yaktıkları ateşten kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine baba oğul yakalanarak gözaltına alınmıştı

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