Tarihi keşif! Akdeniz’in sırlarını ortaya çıkaran 2300 yıllık gemi batığı bulundu

Marmaris-Taşlıca mahallesi Serçe limanında Helenistik döneme ait bugüne kadar bütünlüğü bozulmamış gemi batığı bulundu. Antik çağda Akdeniz de deniz ticaretinin sırlarını gün yüzüne çıkaracak gemi batığı 1978 yılında keşfedilmiş ancak batığın üzerinde bulunan dev kaya nedeniyle gün yüzüne çıkarılamamıştı. Sualtı kazısında geminin tamamının gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor. Geminin fırtınadan kaçarken dar girişli Serçe limanında battığı tahmin ediliyor.

Marmaris'e 60 km mesafedeki Taşlıca mahallesindeki Serçe Limanı'nda yer alan eski gemi kalıntıları üzerinde yeniden kazı çalışmalarına başlandı.

Helenistik döneme ait bütünlüğü bozulmamış tek sualtı batığı olarak nitelendirilen bu kapsamlı araştırma, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında gerçekleştiriliyor. 1978-1980 yılları arasında Prof. Dr. Cemal Pulak liderliğinde gerçekleştirilen ilk kazılarda, Dünyaca ünlü Serçe limanında 37 metrede Antik Çağ'ın deniz ticaretine dair önemli buluntular gün yüzüne çıkarılmıştı. 2023 yılı itibarıyla yeniden başlayan çalışmalar, Dr. Orkan Köyağasıoğlu'nun bilimsel danışmanlığında devam ediyor. Kazıların genişletilmesi için 2024 yılında daha kapsamlı bir planlama yapılması hedefleniyor.

Bölgedeki çalışmalarda Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nün "Virazon II" adlı araştırma gemisi kullanılırken, 19 kişilik ekibi taşıyan gemi, dalış hastalıklarına karşı özel bir basınç odasıyla donatıldı. Gün boyunca yapılan dalışlarla batık alanında binlerce fotoğraf ve üç boyutlu alan planları oluşturuluyor. Tarihçiler ve bilimadamları Bu çalışmaların , Antik Çağ'daAnadolu kıyıları boyunca Doğu Akdeniz'deki uluslararası deniz ticaretinin daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, gemi inşa teknolojisinin gelişiminin yanı sıra, bu dönemde kullanılan teknik aksamların erken örneklerine dair önemli kanıtların da gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Serçe Limanı'ndaki Hellenistik batığı, Türkiye'nin uzun tarihsel denizcilik geçmişine ışık tutarken, uluslararası arkeoloji camiasında da büyük bir heyecan yarattı. Bilim insanları, bu buluntuların dünya çapında Antik Dönem deniz ticareti ve gemi inşaatı hakkında yeni bilgiler sağlayacağını ifade etti.