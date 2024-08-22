Türkiye’de sağlığına kavuştu... İngiliz hastanın karnından 6 kilogram kitle çıkarıldı...

Muğla'dan kasık ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye tedavi için gelen İngiliz Louise Martine Albert isimli hastanın, karnında 6 kg ağırlığında bir kitle olduğu tespit edildi. Hastanın yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu söylerken, İngiliz hasta, cerrahi işlem sonrası özgüvenini geri kazandığını belirterek, "İngiltere'de bu süreç çok daha uzun sürerdi ayrıca bu sürecin tam olarak nasıl sonuçlanacağından da emin olamazdım.

TÜRKİYE'DE SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇOK İYİ" DEDİ.

Üç yıldır Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve kasık ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gelen İngiliz hasta Louise Martine Albert'in (57), karnında yaklaşık 35 cm kist tespit edildi. 10 gün süren tedavi kapsamında yapılan cerrahi operasyon ve gerekli tetiklerin ardından taburcu edildi. Hastaneye başvurmadan yaklaşık 3 hafta önce ağrılarının başladığını ifade eden Martine Albert'in, tedavisini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol gerçekleştirdi.

"ENDİŞELERİM YATIŞTI"

Louise Martine Albert, "Karnımda ağrı vardı, ne olduğunu bilmiyordum. Ağrılar, üç hafta öncesinde başladı. Fethiye'de bir hastanede muayene olurken oradaki doktor, burada tedavi gördüğüm hocayı önerdi. Fethiye'de karnımda bir kitle olduğunu söylediler, tam olarak ne olduğunu tespit edemediler. Geldiğimde hoca muayene etti, kitle olduğu ortaya çıktı. Sonra ameliyat olmaya karar verdim. Başta teşhis koyduklarında çok korktum ama sonra çok yakından takip edildim. Ne olduğunu ve neyle karşılaşacağımı bilmediğim için çok korktum. Başka bir ülkede olduğum ve ne yapacağımı bilemediğim için çok tedirgindim. Ameliyatım çok güzel geçti, çok kısa sürede toparladım ve iyileştim. Endişelerim yatıştı" diye konuştu.

"ÖZGÜVENİMİ GERİ KAZANDIM"

İngiliz hasta Martine Albert, kitlenin boyutunu operasyon sırasında öğrendiğini ve çok şaşırdığını açıkladı. Albert, şu ifadelere yer verdi: "Hocama teşekkür ediyorum, sayesinde çok rahat atlattık. Ameliyatım da çok iyi geçti. Kitlenin bu kadar büyük olacağını hiç beklemiyordum, operasyon sırasında öğrendim. Çok şaşırdım. "İngiltere'de bu süreç çok daha uzun sürerdi ayrıca bu sürecin tam olarak nasıl sonuçlanacağından da emin olamazdım. Türkiye'de sağlık sektörü çok iyi" dedi.

"KONTROLDE, HERHANGİ BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, hastaya Fethiye'de yapılan tetkiklerde karnında büyük boyutlarda yumurta kisti tespit edilmesi üzerine kendilerine yönlendirildiğini açıkladı. Erol, yapılan tetkiklerde karın içinde 30-35 cm yumurta kisti tespit ettiklerini ve operasyon sırasında kötü huylu olduğunu öğrendiklerini kaydederek, şöyle devam etti: "Tetkiklerin ardından cerrahimizi planladık, cerrahi operasyon yaklaşık 5 saat sürdü.

TÜMÖRÜN ALINMASI, SIÇRAMASINI ÖNLEDİ

Hastanın menopoz sonrası dönemde bu tür bir rahatsızlıkla karşılaştığını kaydeden Prof. Dr. Onur Erol, hastanın şikayeti üzerine hemen hastaneye başvurmasının kendisi adına olumlu sonuçlar doğurduğunun altını çizdi. Erol, "Daha önceki doktora başvurma sebebi son 2-3 haftadan beri süren kasık ağrısı. Biz de yapılan testlerde aynı şeyleri tespit ettik. Alınmaması durumunda tümörün daha ileri bir evreye yayılma riskiyle karşı karşıya kalırdık. Onkolojik cerrahide ileri bir organ metastazı yayılması veya karaciğer içerisinde başka bir yere yayılmasını tespit etmedik, o yüzden tümörü patlatmadan tümüyle çıkarmamız hasta açısından iyi oldu. Tümörle yaşaması ona bağlı risklerle karşı karşıya kalmayı doğurur, ilerleyen zamanda tümör daha da büyüyebilir. O zaman yapacağımız her türlü prosedür işimizi bir hayli zorlaştırırdı" dedi.