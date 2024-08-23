Marmaris’te 2 bin 500 yıl önce de zar atılıyor, altın yüzük takılıyormuş

Muğla'da Marmaris'in Hisarönü Köyü'ndeki Eren Dağı mevkiinde yer alan ve içinde antik Yunancada 'yarı tanrıça' anlamına gelen ve mitolojide 'şifa tanrıçası' sıfatı verilen Hemitea'nın adını taşıyan tapınak ile kutsal alanın da yer aldığı Kastabos Antik Kenti'nde 2021 Eylül'den bu yana sürdürülen arkeolojik kurtarma kazıları sırasında taş, gümüş, bronzdan yapılmış yüzlerce figür ve sikkenin yanısıra 4,18 gram ağırlığında kadın figürü işlemeli altın yüzük ile bir oyun zarının da bulunduğu öğrenildi.

Hemitia'da keşfedilen taştan yapılmış ve günümüzdekiler gibi küp şeklindeki her yüzü 1'den 6'ya kadar noktalarla işaretlenmiş zar ve üzerinde iki kolunu iki yanına açmış kadın figürü yer alan altın yüzüğün çok önemli bulgular olduğu ifade edildi. Kaynaklar Marmaris'te bulunan altın yüzük ve oyun zarının tarihi önemini işaret ediyor. Kaynaklar, altın yüzüğün ilk kez 2 bin 500 yıl önce Helenistik dönemde antik Mısır'da kullanıldığını belgeliyor. Kastabos'taki bulgu ise aynı dönemde Anadolu'da da altın yüzüğün varlığını ispatlamış oluyor.

DÜNYANIN EN ESKİ ZARLARINDAN BİRİ

Oyun zarının tarihi ise çok daha eskilere dayanıyor. Bilinen en eskisi, Milattan Önce (M.Ö.)3. bin yıla ait, dört kenarlı piramit şeklinde bir Sümer zar. M.Ö. 600 yıllarında Çin'de, M.Ö. 2000 yıllarında ise antik Mısır 'da ise günümüzdekilerle hemen hemen aynısının kullanıldığı bilgileri kayıtlarda yer alıyor.

Marmaris'te çıkarılan eser ise 2010'da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Urartu Krallığı'ndan kalma kalede 2 bin 600 yıllık eserden sonra Anadolu'da bulunan 2'nci en eski zar özelliğini taşıyor. Dünya tarihinin en eski zarlarının en somut örneklerinden biri olarak görülüyor.