Muğla Valiliği, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine güvenlik kamerası zorunluluğu getirdi

Muğla Valiliği, kamu güvenliği ve düzeninin korunması amacıyla umuma açık istirahat (otel, motel, pansiyon) ve eğlence yerlerine kamera takılmasına yönelik aldığı kararı ilgili birimlere gönderdi. Karara göre adı geçen işletmeler 6 ay içinde güvenlik kamerası kurulumunu tamamlamak zorunda.

Muğla Valiliğince 13 Ağustos tarihinde alınan kararda, "Muğla sınırları içinde faaliyet gösteren ve genel kolluğun denetimine tabi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde hırsızlık, dolandırıcılık olayları ile birlikte kavga, yaralanma ve ölümle sonuçlanan olayların meydana geldiği, bu olaylar neticesi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düştüğü anlaşılmaktadır. İş yerlerine güvenlik kamerası kurulumu ile umuma açık yerlerde meydana gelecek suçun önlenmesi ve aydınlatılması amaçlanmaktadır" denildi.

Kararda kurulumu yapılacak güvenlik kameralarının iş yerinin tüm giriş ve çıkışlarını, varsa otoparkını da görecek şekilde kurulması istendi. Güvenlik kamera sistemlerinin yeterli çözünürlük, gece görüşlü ve kesintisiz kayıt yapabilme özelliğine sahip olması, cihazların arşiv görüntülerine tarih ve saat girilerek kolayca ulaşılabilmesi gerektiği belirtildi. Güvenlik kamera sistemi kurulumunun kararın alındığı 13 Ağustos tarihinden itibaren 13 Şubat 2025 tarihine kadar tamamlanması istenirken, otel, motel, pansiyon gibi konaklama tesisleri ile bar, gazino, birahane, içkili lokanta, kahvehane gibi 40 metrekareden büyük iş yerlerine güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirildi. Takmayanlar hakkında Kabahatlar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanacak.