Kaçak avcıları maske de kurtaramadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan milli park alanında yasa dışı yaban keçisi avına çıkan üç kişi, fotokapanlara yakalanmamak için maske taksa da kaçamadı. Doğa ve yaban hayatını koruma ekiplerinin bölgeye yerleştirdiği fotokapanlar, kaçak avcıların kimliklerini tespit ederek jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Yaban keçilerinin en yaşam alanlarından biri olan Köyceğiz Parkı, kaçak avcıların sık sık hedefi oluyor. Bölgede çok sayıda yaban keçisinin bulunması, bu yasa dışı avcıları çekiyor. Ancak, milli park ve koruma ekipleri, bölgeyi korumak için teknolojinin gücünü kullanıyor.

Fotokapanlar, milli park yetkililerinin gözleri ve kulakları gibi çalışarak bölgedeki hareketleri anlık olarak kaydediyor. Yaban önemli Milli doğa olarak, bölgeye kurulan fotokapan, tanınmamak için maske takan üç avcıyı kaydetti. Görüntüleri inceleyen ekipler, bu kişilerin kimliğini kısa sürede tespit etti ve ekiplerine bildirdi. Jandarma, kaçak avcıları yakalamak için harekete geçti.