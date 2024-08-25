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Megayat White Rose Fethiye'den 100 ton yakıt aldı

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Ali Baba'nın başkanı Kanadalı John Michael Evans'a ait olduğu belirtilen White Rose of Drachs adlı megayat, Fethiye iskelesine demir attı.

ERDOĞAN CANKUŞ
Megayat White Rose Fethiye’den 100 ton yakıt aldı

Yaklaşık 200 milyon dolarlık yatta 20'yi aşkın mürettebatın hizmet verdiği öğrenilirken Kanadalı iş insanının 65 metrelik mega yatta olup olmadığı hakkında bilgi alınamadı.

Megayat Fethiye iskelesine yanaştıktan sonra karadan üç tır ile yaklaşık 100 ton yakıt ikmali yapıldığı ve yaklaşık 4 milyon 600 bin lira ücret ödediği kaydedildi. Yurt dışından Türkiye'ye Fethiye'den giriş yaptığı öğrenilen mega yatın yaklaşık bir ay süre ile misafirlerine Göcek ve koylarını gezdireceği öğrenildi.

White Rose isimli megayat geçtiğimiz yıllarda da Fethiye'ye gelerek İngiliz kraliyet ailesinden misafirlerine Göcek koylarında mavi yolculuk yaptırmıştı.

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