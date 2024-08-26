Kafa kafaya çarpıştılar: 1 kişi hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yolcu minibüsüne çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezi istikametine giden Burak Kılınçarslan (27) idaresindeki motosiklet, Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nı geçtikten sonra yolcularını alıp duraktan yola çıkan yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kılınçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.