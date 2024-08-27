Farklı iller aynı kader! Biri kızını biri de karısını katletti!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Senem Kıvrık, arabada boşanma aşamasındaki eşi Muhittin Kıvrak (43) ile tartışmaya başladı. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olan Muhittin Kıvrak, Senem Kıvrak'a sert bir cisimle vurup, bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın ağır yaralanırken, eşi Muhittin Kıvrak ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan cani koca polis ekiplerinin operasyonu ile kısa sürede yakalandı.

'KIZIMI ELLERİMLE BOĞDUM'

Bir başka cinayet de Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşandı. Tartıştığı kızı Eylem Sevilen'i (18) elleriyle boğarak öldüren Murat Sevilen'in (44), cesedi çekyatın içine koyduğu ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan, ifadesinde kızı ile arkadaşının doğum gününe gitmesi konusunda tartıştıklarını söyleyen Murat Sevilen, "Erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek, izin vermedim. Aramızda tartışma çıktı sonra kendisini öldürdüm. Ardından telefonunu incelediğimde arkadaşı ile yaptığı yazışmaları gördüm. Onu da bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Polis tarafından yakalandım" dedi. Psikolojik sorunları bulunan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen inşaat işçisi Murat Sevilen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eylem Sevilen'in, Gönen'de toprağa verileceği belirtildi.