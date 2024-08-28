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Haberler Muğla

Marmaris'te ormanı yakmaya çalışan kişiyi orman görevlileri fak etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yakmaya teşebbüs eden şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Adaköy Mahallesi'nde kozalak ve çalı birikintileriyle küçük çaplı yangın çıkaran Ayhan A., orman görevlilerinin ihbarı üzerine gözaltına alındı ve "orman yakmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

AA
Marmaris’te ormanı yakmaya çalışan kişiyi orman görevlileri fak etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yakmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Adaköy Mahallesi Ziraatçiler Kampı mevkisinde ormanı yakmaya çalıştığı ileri sürülen kişiyi jandarmaya ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, kozalak ve çalı birikintisi görülen bir noktada küçük çaplı bir alanın yandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmada eşkali belirlenen şüphelinin Ayhan A. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince "orman yakmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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