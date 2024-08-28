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Haberler Muğla

Yolda dev çukur oluştu! Bodrum'da denize giden tatilciler büyük şok yaşadı

Bodrum’un Ortakent Mahallesi'nde ana isale hattının patlaması sonucu yolda dev bir çukur oluştu, tonlarca su sahile ulaştı. Denize giren turistler sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi bekleniyor.

İHA
Yolda dev çukur oluştu! Bodrum’da denize giden tatilciler büyük şok yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, yolda dev çukur oluştu. Sahilde denize giren turistler dereden gelen suyu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkisinde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu, tonlarca su yola aktı. Yoldan akan su dereye ulaşıp oradan da sahile ulaştı. Sahilde denize giren tatilciler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Sahile inen yolda park halindeki otomobilin alt kısmı su içinde kaldı.

İhbarın ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yoldan geçen tatilciler ise ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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