2 binden fazla ürünle evini müzeye çevirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Ahmet Şenol (76), 25 yılda gezdiği ve 81 ilden topladığı 2 binden fazla ürün ile evini müzeye çevirdi. Anadolu kültürünü gelecek kuşaklara miras bırakmayı amaçladığını söyleyen Şenol, "Hem folklorik ürünleri tanımak hem de kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak için gençlerimize burada konseptimizi anlatmaya çalışacağız. Tamamen ücretsiz hizmetimiz var, sadece buraya gelmeleri ve bu ürünlerimizi görmeleri bizim için en büyük mutluluk" dedi. Öte yandan kendisine ait evi etnografya müzesine çeviren Şenol, yaklaşık 3 aydır ücretsiz müze hizmeti veriyor. Amacının gençlere kültürel değerleri aktarmak olduğunu söyleyen Şenol, gününün büyük bir bölümünü müzede geçiriyor.