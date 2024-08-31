70 yıllık nostaljik cipe turistlerden büyük ilgi

Muğla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Trafik Büro Amirliği ve Turizm Polisi Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçirdikleri 70 yıllık nostaljik cip turizm sezonu boyunca turistlerden büyük ilgiyi görüyor. 1954 model nostaljik cip, Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ve Turizm Polisi birimlerinde tanıtım amaçlı kullanılan 70 yıllık Tuzla modeli cip ile hemen her gün onlarca turist fotoğraf çektiriyor. Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nun talimatı ile önce gençlere ve okullarda öğrencilere yönelik polis ve polislik mesleğini sevdirme projeleri kapsamında hayata geçirilen cip Fethiye'de özel günlerde ve milli bayramlarda da tanıtım amaçlı kullanılıyor.