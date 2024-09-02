Muğla’ya kuvvetli yağış uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Muğla'nın iç kesimlerine öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Muğla'nın iç kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 21-50 kg/m arasında olacağı tahmin edilirken, bu durumun çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi tehlikelere, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.