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Haberler Muğla

Yaralıları taşıyan ambulans kaza yaptı

OSMAN AKÇA
Yaralıları taşıyan ambulans kaza yaptı

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü devrildi. Olay yerinden yaralıları alıp hastaneye götüren ambulans kavşakta kaza yaptı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde H.D. idaresindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü, Kavak Mahallesi'nde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralı 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. KAVŞAKTA ÇARPIŞMA

Yaşanan kazadaki yaralıyı taşıyan, E.S'nin kullandığı ambulans da Kavak Mahalle Kavşağı yakınlarında, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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