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Bodrum'da bir ayda 13 ayrı suç işleyen fail yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül tarihinde meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı için harekete geçen Bodrum JASAT ekibi faili kıskıvrak yakaladı. Ekiplerin çalışması sonucunda failin ağustos ayı içerisinde de 9 adet motosiklet hırsızlığı, 1 adet motosiklet yağmalaması ve 1 silahla adam yaralama olmak üzere 11 olaya daha karıştığı tespit edildi.

İHA
Bodrum’da bir ayda 13 ayrı suç işleyen fail yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ayda motosiklet hırsızlığı ve silahlı yaralama gibi 13 ayrı suçtan aranan A.Ç, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan A.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FAİL BİR AYDA 13 AYRI SUÇ İŞLEDİ

Edinilen bilgiye göre Gölköy Mahallesi'nde 2 Eylül günü meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı olayının failinin yakalanması maksadıyla Bodrum JASAT ekibi tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması neticesinde şüphelinin aynı zamanda Bodrum bölgesinde Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 9 adet motosiklet hırsızlığı, 1 adet motosikletin yağmalanması ve 1 adet silahla yaralama olmak üzere 11 olayın daha faili olan A.Ç.(29) olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 13 olayın şüphelisi A.Ç., dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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