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Muğla’da orman yangını! Yerkesik-Akbük karayolu ulaşıma kapatıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için çalışmalar devam ediyor. Alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İHA
Muğla’da orman yangını! Yerkesik-Akbük karayolu ulaşıma kapatıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde Sarnıç Mahallesi'ndeki sarp arazinin ormanlık alanında çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasını sağladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler karadan müdahale ederken, havadan 9 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangında yerleşim yerlerine tehdidinin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

Yangın bölgesine yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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