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Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 50 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

DHA
Muğla’da uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisini aldıkları şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda Mehmet S., Dinçer D., Anıl Ö. ve Dinçer B. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 50 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi de, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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