Eski milli basketbolcu İlkan Karaman kaza kurbanı oldu

ESKİ milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı. Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Dalış yapmak için Dalaman'a giden 34 yaşındaki Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI

İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş, kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu, başsağlığı mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.