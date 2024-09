Apartta esrarengiz ölüm! Cansız bedeni bulundu

Denizli'de Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Eyüp Ece (35), bir gün önce apart dairesine gelerek aylık kiralama yapacağını söyledi. Gece saatlerinde apart dairesine giriş yapan Ece'den gün boyu haber alamayan apart sahipleri yedek anahtar ile daireye giriş yaptı.

Daireye giren apart sahipleri Ece'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu 35 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ece'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.