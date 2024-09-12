Kafaları karıştıran ’Kafacık’a ilginç çözüm

Yatağan-Çine Karayolu üzerindeki 'Kafaca' tabelasının altına küçük yavru bir kaplan maketi yerleştiren mahalle sakini, "Aslında burası Kafaca Kaplancık. Burayı Muğla Kafaca ile karıştırıyorlar. Biz de böyle bir çözüm bulmak istedik. Kafaca, bu da Kaplan. Yani hatta yavru kaplan bu. Tam da uydu yani. Küçük kaplan olduğu için Kaplancık. Cuk diye oturdu yani. Al sana Kafaca Kaplancık" dedi.