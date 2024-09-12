Muğla’da bu yaz 385 orman yangınında bin 148 hektar alan küle döndü

Vali Akbıyık, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 629 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda 588 kişinin yakalandığını, 14 kişinin ise tutuklandığını belirtti. Uyuşturucu ile mücadelede 727 operasyon gerçekleştirilirken, operasyonlar sonucunda 792 kişi gözaltına alınırken, 72 kişi tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında 26 operasyonda 25 kişi yakalandı ve 4 kişi tutuklandı.



Asayiş olaylarında kişilere karşı 4 bin 834 suç işlendiğini, mal varlığına karşı ise bin 927 suç işlendiğini açıklandı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede, 648 operasyon yapılırken, bu operasyonlar sonucunda 4 bin 932 göçmen yakalandı, 346 organizatör gözaltına alındı ve bunlardan 268'i tutuklandı.