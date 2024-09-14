Balayı dönüşü kahreden kaza! Yeni evli çifti ölüm ayırdı

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kaza sonrası 21 yaşındaki İbrahim Aday olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki eşi Ezgi Aday yaralı olarak araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.