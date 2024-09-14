Muğla’da 4 farklı lastik botta toplam 114 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri belirtilen bölgelere hareket etti. Ekipler tarafından hareket halindeki 1 fiber karinalı lastik bot ile 2 lastik durdurularak 19'u çocuk 76 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasındaki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

4'üncü göçmen olayında ise can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-114) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk kurtarıldı. Göçmenler arasında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı. 4 olayda karaya çıkarılan 114 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili adli işlemlere başlandı.